Росія втратила в Україні понад 547 тисяч військових: оновлені дані від Генштабу

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 3 на 4 липня, становили 1200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 547 470 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 65 артилерійських систем і 26 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.