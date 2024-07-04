Направлялись на Киев волнами: в КМВА рассказали об отражении атаки дронов
Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные беспилотники противника, пытавшиеся атаковать Киев этой ночью, были уничтожены на подступах к столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попка.
Отмечается, что, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
"В Киеве предварительно без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена", - говорится в сообщении.
Представитель администрации проинформировал, что противник запустил дроны с территории российской Курской области, а к Киеву они приближались волнами и с разных направлений.
"Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БПЛА врага были уничтожены на подступах к столице", - рассказал чиновник.
Он добавил, что точный тип вражеских воздушных целей будет назван позже - в отчете командования Воздушных сил ВСУ.
Что предшествовало
Напомним, 3 июня вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников, которые заходили в небо страны с северного направления.
Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.
Сигнал тревоги раздался в столице около 04:13. После этого в городе были слышны взрывы. А в КМВА сообщили, что на подступах к Киеву и области работают силы и средства противовоздушной обороны.Уже в 04:51 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.
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