ВСУ имели успех в Волчанске и под Кременной, враг давит на Торецком направлении: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись в Волчанске, вблизи Кременной и юго-восточнее Часового Яра. Между тем продолжаются рейды российских оккупантов в районе Сумской области, фиксируется продвижение врага вблизи Авдеевки, в восточной части Часового Яра, и есть тактический успех на Торецком направлении.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжают диверсионно-разведывательную деятельность вдоль границы с Сумской областью, вероятно, в рамках усилий закрепить и оттянуть ВСУ на более широкий фронт на северо-востоке Украины, рассказали эксперты.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 3 июля заявил, что российские ДРГ регулярно пытаются пересечь границу и проникнуть на территорию региона.

Также он отметил, что украинские артиллерийские подразделения недавно нанесли удары по сосредоточению мелких российских подразделений вблизи Журавки (к северо-востоку от города Сумы и в 2 км от границы с российской Курской области).

Опубликованные 30 июня кадры с геолокацией показывают, как ВСУ обстреливают российские позиции к северу от н.п. Журавки.

В ISW обратили внимание, что еще не обнаружили никаких доказательств того, что войска РФ заняли устойчивые позиции вблизи Журавки в Сумской области.

Как добавил Артюх, у российских захватчиков нет достаточно сил в этом районе для широкомасштабных наступательных операций и, вероятно, продолжат диверсионно-разведывательную деятельность через границу.

Силы обороны Украины недавно добились незначительных успехов в Волчанске. Геолокационные кадры, опубликованные 3 июля, показывают, что ВСУ продвинулись по улице Соборной в центре города.

Бои продолжались вблизи и в пределах Волчанска, вблизи Глубокого и Липцев 2 и 3 июля.

Операция №2 - Луганская область

ВСУ недавно продвинулись северо-западнее Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 2 июля, показывают, что украинские защитники продвинулись к юго-востоку от Новоегоровки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ незначительно продвинулись в Макеевку, и что ВСУ провели две якобы неудачные контратаки в этом районе. Однако в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Другой блогер рассказывал, что путинские войска продвинулись на 1,6 км в глубину восточнее Стельмаховки.

Российские оккупанты также продолжали атаки вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Невского и Грековки, Тернов и Торского, а также в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

3 июля российские захватчики продолжили наступление на Северском направлении, но без подтвержденного продвижения.

Известный связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что войска РФ якобы прорывают украинскую оборону и захватывают позиции в полосах у Спорного.

3 июля российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Белогоровки и Спорного, Выемки и Ивано-Даровки.

Войска РФ недавно продвинулись в пределах самой восточной части Часового Яра.

Командир украинского батальона, действующий в микрорайоне Канал, сообщил в Telegram, что по состоянию на 2 июля российские оккупанты полностью захватили микрорайон Канал, и предупредил о дальнейшем продвижении к Часовому Яру.

Украинские военные наблюдатели Константин Машовец также сообщил 2 июля, что ВСУ "полностью потеряли" микрорайон Канал.

3 июля российское Минобороны заявило, что войска РФ полностью захватили Новый микрорайон (восточная часть города Часов Яр), а другие российские блоггеры утверждали, что подразделения 98-й дивизии ВДВ дополнительно захватили микрорайон Канал.

В ISW отметили, что еще не наблюдали визуального подтверждения, что российские силы действуют в Новом микрорайоне, но считают, что ВСУ, вероятно, отступили, как сообщалось.

Войска РФ, вероятно, скоро начнут атаку через Северо-Донецкий канал Донбасса в центр Часового Яра со своих позиций в микрорайоне Канала, если они этого еще не сделали, говорится в отчете аналитиков.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты также атаковали вблизи Калиновки, возле Ивановского и Клещиевки.

Недавно Силы обороны возобновили утраченные позиции к юго-востоку от Часового Яра.

Опубликованные 3 июля кадры с геолокацией показывают, как ВСУ атакуют российские позиции вдоль полосы к югу от Клещиевки.

Войска РФ недавно добились значительных тактических успехов на Торецком направлении и продолжили наступательные действия 3 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 июля, подтверждают, что оккупанты продвинулись более чем на 1 км от ранее подтвержденных позиций до восточной окраины Дружбы, и устроили новые позиции вдоль улицы Садовой.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 и 3 июля, показывают, что войска РФ продвинулись примерно на 1,8 км к западу вдоль улицы Калиновой к восточной окраине района Северо-Дружба и к юго-восточному Северному.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к южной части Нью-Йорка и якобы захватили части Юровки (оба к югу от Торецка), а Машовец заявил, что ВСУ, вероятно, потеряли части южного Нью-Йорка.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты атаковали вблизи Нью-Йорка, Железного, Южного и Северного, а также северо-западнее Торецка вблизи Делиевки и Белой Горы.

Сообщается, что 3 июля войска РФ продвинулись северо-западнее и западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвигались к западу вдоль трассы Т-0511 (Очеретино - Мирноград) к северо-востоку от Прогресса (к северо-западу от Авдеевки) и в полях у Карловского водохранилища к юго-западу от Яснобродовки (западнее Авдеевки).

Однако в ISW не наблюдалось визуального подтверждения прогресса РФ ни в одном из этих районов, говорится в материале.

Российские блогеры также утверждали, что путинские войска атакуют оба берега Карловского водохранилища, включая южный берег возле Карловки и северный берег возле Яснобродовки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики наносили удары в районе Калинового и Пантелеймоновки, возле Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новоселовки Первой, возле Уманского и Яснобродовки.

Российские оккупанты продолжили наступательные операции на запад и юго-запад от города Донецка 3 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 июля, показывают, что войска РФ продвинулись северо-западнее вдоль улицы Академика Королева в центре Красногоровки.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ также продвигались в центре Красногоровки по улицам Мичурина, Возрождения, Гагарина, Калинов, Суворова, Чкалова, Чехова и Матросова.

Один блогер также рассказывал, что войска РФ якобы продвинулись до 2 км в районе Угледара (юго-западнее города Донецка), но в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 3 июля российские захватчики атаковали в районах Красногоровки и Георгиевки, Прасковьевки, Константиновки и Водяного.

Войска РФ продолжили атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 3 июля, но без продвижения.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись в полях к северу и западу от Старомайорского, а другой блогер рассказывал, что они продвинулись до 700 метров в направлении Макаровки, хотя в ISW не наблюдали подтверждения.

В Генштабе ВСУ проинформировали о российских атаках вблизи Урожайного.

"Южная ось"

3 июля на западе Запорожской области продолжались бои, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Войска РФ атаковали вблизи Работино, возле Новоданиловки, Новопокровки, близ Щербаков и Новоандреевки.

3 июля продолжались бои на левом берегу Херсона в районе Крынок и на островах дельты реки Днепр.

3 июля российский "военкор" заявил, что 30 июня украинский HIMARS нанес удар по командному пункту российской группировки войск "Днепр" вблизи оккупированного Геническа Херсонской области.

По его словам, возможно, был ранен командующий группировкой войск "Днепр" и ВДВ (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский.

В ISW отметили, что не нашли доказательств поддержки этого утверждения и не могут это подтвердить.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке по оперативной ситуации 3 июня сообщили, что на фронте в течение суток фиксировалось 135 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты продолжали попытки продвинуться в Донецкой области, однако Силы обороны ломают враждебные планы.