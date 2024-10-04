За сутки на фронте произошло более 130 боестолкновений, РФ давит на трех направлениях
С начала суток 3 октября на фронте произошло 132 боевых столкновения. Враг сосредоточил наступательные усилия на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
За прошедшие сутки государство-террорист нанесло три удара тремя ракетами, 48 авиаударов, сбросив при этом 97 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, захватчики задействовали для ударов 788 дронов-камикадзе и более 3 тысяч раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы, а также сбросили десять авиабомб на Черкасскую Лозовую, Старицу и Бочково.
Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении убиты и ранены 110 оккупантов, обезврежены один танк, семь артиллерийских систем, четыре РСЗО, 11 автомобилей, 33 беспилотных летательных аппарата и четыре единицы специальной техники.
На Купянском направлении враг атаковал наши позиции 11 раз. Вблизи Синьковки, Куриловки, Песчаного и Першотравневого подразделения Сил обороны отбили девять штурмов. Продолжаются боестолкновения в районе Вишневого и Петропавловки.
На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.
Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Спирного на Северском направлении. Получив жесткий отпор, отошел.
На Краматорском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед. Враг концентрировал усилия в районе Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Кроме того, при поддержке бомбардировочной авиации враг атаковал Часов Яр.
На Торецком направлении девять раз были атакованы Торецк, Дачное и Нелиповка. Кроме того, авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка, Дружба и Клебан-Бык.
На Покровском направлении враг сосредоточивает основные усилия. Здесь в течение суток агрессор 28 раз атаковал наши позиции в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.
По предварительным подсчетам, 3 октября оккупанты на Покровском направлении потеряли 288 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", один разведывательный БпЛА и одна артиллерийская система. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум артсистемам, двум автомобилям, пяти бронемашинам и одному танку.
На Кураховском направлении за минувшие сутки было зафиксировано 23 вражеских атаки. Две из них продолжаются. Бои преимущественно продолжались в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки.
На Времовском направлении враг четыре раза штурмовал передний край нашей обороны в направлении Максимовки и Богоявленки.
На Ореховском направлении остановлены две атаки российских захватчиков неподалеку Каменского и Новоданиловки.
Тем временем в Курской области авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. За минувшие сутки враг нанес шесть авиаударов, применив 13 управляемых авиабомб.
Обстрелы Украины
За последние недели, российский агрессор существенно усилил масштабы и частоту обстрелов территории Украины ракетами и ударными дронами.
Вечером в четверг, 3 октября, россияне ударили по Сумской общине ударным дроном типа "Герань-2". Есть пострадавшие среди гражданских жителей.
Прошлой ночью дроны ударили по аэродрому в Воронежской области, где дислоцируются российские склады с КАБами и самолеты Су-35 и Су-34.
Атаку организовала СБУ. В сети обнародовали спутниковые снимки повреждений вражеского аэродрома.
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