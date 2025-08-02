ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 38 артсистем, - Генштаб

Суббота 02 августа 2025 06:57
UA EN RU
Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 38 артсистем, - Генштаб Фото: российские захватчики потеряли много солдат и техники за минувшие сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 1 на 2 августа, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1010 солдат и 170 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 055 210 (+1010) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 068 ед;
  • боевых бронированных машин - 23 069 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 30 982 (+38) ед;
  • РСЗО - 1452 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1203 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 196 (+139) ед;
  • крылатых ракет - 3551 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 024 (+130) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 38 артсистем, - Генштаб

Воздушные атаки России

За минувшие сутки на фронте произошли 130 боевых столкновений. Враг атаковал на 13 направлениях.

Вечером 1 августа российский дрон "Молния" ударил по Харькову. В результате удара пострадали шесть человек, среди них - трое детей.

А в Сумской области вражеские дроны обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В областном центре возникли перебои с энергоснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому