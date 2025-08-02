Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 38 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 1 на 2 августа, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1010 солдат и 170 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Воздушные атаки России

За минувшие сутки на фронте произошли 130 боевых столкновений. Враг атаковал на 13 направлениях.

Вечером 1 августа российский дрон "Молния" ударил по Харькову. В результате удара пострадали шесть человек, среди них - трое детей.

А в Сумской области вражеские дроны обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В областном центре возникли перебои с энергоснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.