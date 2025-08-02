Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 38 артсистем, - Генштаб
За последние сутки с 1 на 2 августа, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1010 солдат и 170 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 055 210 (+1010) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 068 ед;
- боевых бронированных машин - 23 069 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 30 982 (+38) ед;
- РСЗО - 1452 (+1) ед;
- средства ПВО - 1203 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 196 (+139) ед;
- крылатых ракет - 3551 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 57 024 (+130) ед;
- специальной техники - 3935 ед.
Воздушные атаки России
За минувшие сутки на фронте произошли 130 боевых столкновений. Враг атаковал на 13 направлениях.
Вечером 1 августа российский дрон "Молния" ударил по Харькову. В результате удара пострадали шесть человек, среди них - трое детей.
А в Сумской области вражеские дроны обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В областном центре возникли перебои с энергоснабжением.
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