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В Сумах частично пропал свет: энергетики объяснили причину

Сумы, Пятница 01 августа 2025 16:11
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В Сумах частично пропал свет: энергетики объяснили причину Фото: после ударов России в Сумах исчез свет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах 1 августа возникли перебои со светом. Жителей призвали сохранять спокойствие и информационную тишину, уверяя, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"Уважаемые потребители электроэнергии! Перебои с распределением электроэнергии в Сумах связаны с ударом армии РФ по критической инфраструктуре. Мы работаем, а вы - сохраняйте информационную тишину!", - отметили энергетики.

Обновлено (17:08)

В Сумской ОВА сообщили, что россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона.

"В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Заметим, что ранее работники "Сумыоблэнерго" призвали жителей города и области соблюдать правила информационной гигиены в условиях энергетического террора:

  • не распространяйте в социальных сетях информацию, фото и видео с последствиями вражеских обстрелов,
  • не указывайте в чатах соцсетей информацию о том, что атака удалась или не удалась ("у нас только что попали в подстанцию", "а у нас - рядом" и т.д.),
  • не пишите в массовых чатах о том, что свет уже есть с указанием локации, где именно,
  • не обменивайтесь такими сообщениями даже в чатах вашего дома или ОСМД, рабочих и школьных группах и тому подобное. Враг может быть везде. От этого зависит безопасность и жизнь ваших близких и родных.

Стоит отметить, что Сумская область является пограничной, а потому почти ежедневно подвергается атакам со стороны российских оккупантов. К тому же российские военные вербуют украинцев, чтобы те помогали им готовить диверсии.

Одну из таких агентов России сегодня разоблачила Служба безопасности Украины. Как оказалось, бывшая медсестра установила на велосипед миникамеру и фиксировала позиции украинских военных. Как установили сотрудники СБУ, женщина готовила прорыв ДРГ на Сумщине.

Между тем представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Сумской области до сих пор продолжаются бои.

По его словам, враг не прекращает штурмов, но и украинские защитники дают достойный отпор. Уже есть первые успехи в контратаках и заметное снижение активности врага на некоторых участках.

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