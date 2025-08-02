На фронте за сутки 130 боев: враг атаковал на 13 направлениях, - Генштаб
По состоянию на 22:00, 1 августа на фронте в течение суток зафиксировано 130 боев. Более трети из них произошли на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
В течение суток противник нанес 49 авиационных ударов, применил 82 управляемые авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дрона-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор.
Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, совершил 268 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Сегодня враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Красного Первого и Каменки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Голубовка и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов: Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов вражеских войск в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.
За сутки наши войска отбили две атаки противника в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов:
Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут. Бои не утихают до сих пор.
"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 112 и ранили 49 оккупантов на данном направлении; уничтожили три автомобиля, три мотоцикла, 22 БпЛА и укрытие для личного состава; кроме этого, повреждены автомобиль, пункт управления БпЛА и артиллерийская система противника"
На Новопавловском направлении захватчики совершили 11 атак на позиции украинских войск. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.
Одно боестолкновение пока продолжается.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили наступление врага в районе Каменского.
На Приднепровском направлении семь тщетных попыток продвинуться вперед осуществили подразделения захватчиков.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.
Потери армии РФ
Напомним, что с 31 июля на 1 августа российские оккупанты потеряли в боях против Украины еще 940 солдат и много техники. В частности, ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 72 единицы автотехники и 163 дрона.
Также отметим, что потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения превышают уже 1 млн 50 тысяч человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.