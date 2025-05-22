Россия ночью запустила "Искандер-М" и более 120 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 22 мая российские террористы запустили против Украины баллистическую ракету "Искандер-М" и 128 дронов. В результате обстрела пострадали четыре области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Украину:
- баллистической ракетой "Искандер-М" из района российского Таганрога;
- 128-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.
К отражению воздушной атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 11 утра противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить всего 112 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Среди них:
- 74 - сбиты огневыми средствами поражения;
- 38 - локально потеряны/подавлены РЭБ без негативных последствий.
Из-за обстрелов пострадали:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Николаевская области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают Украину применяя различные типы ракет, беспилотные летательные аппараты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Под удар попадает и гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 21 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 76 беспилотников Shahed и имитаторов.
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