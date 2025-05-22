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Россия ночью запустила "Искандер-М" и более 120 дронов: как отработала ПВО

Четверг 22 мая 2025 11:29
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Россия ночью запустила "Искандер-М" и более 120 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила "Искандер-М" и более 120 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 22 мая российские террористы запустили против Украины баллистическую ракету "Искандер-М" и 128 дронов. В результате обстрела пострадали четыре области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Украину:

  • баллистической ракетой "Искандер-М" из района российского Таганрога;
  • 128-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11 утра противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить всего 112 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Среди них:

  • 74 - сбиты огневыми средствами поражения;
  • 38 - локально потеряны/подавлены РЭБ без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Николаевская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают Украину применяя различные типы ракет, беспилотные летательные аппараты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Под удар попадает и гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 21 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 76 беспилотников Shahed и имитаторов.

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