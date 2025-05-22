Россия ночью запустила "Искандер-М" и более 120 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 22 мая российские террористы запустили против Украины баллистическую ракету "Искандер-М" и 128 дронов. В результате обстрела пострадали четыре области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 11 утра противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить всего 112 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Среди них:

К отражению воздушной атаки были привлечены:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают Украину применяя различные типы ракет, беспилотные летательные аппараты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Под удар попадает и гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 21 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 76 беспилотников Shahed и имитаторов.

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