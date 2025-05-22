В Кропивницком прогремела серия взрывов

В Кропивницком была слышна серия взрывов сегодня, 22 мая. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне " и Воздушные силы Украины .

Незадолго до того, как в городе прогремели взрывы военные Воздушных сил Украины предупредили украинцев, что существует угроза применения россиянами баллистического вооружения с юга.

Около 14:30 в Воздушных силах заявили, что скоростная цель была зафиксирована в направлении Кропивницкого.

А уже через несколько минут после этого местные жители сообщили, что в городе было слышно несколько взрывов.

Сейчас в Воздушных силах фиксируют активность вражеской тактической авиации на северном и восточном направлениях.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - добавили в ВС.