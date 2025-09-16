Россияне потеряли за сутки 910 солдат и свыше 100 единиц техники, - Генштаб

Фото: армия РФ потеряла много военной техники за сутки (facebook.com/MinistryofDefenceUA)

За минувшие сутки с 15 на 16 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 910 солдат и 105 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.