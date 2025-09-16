Россияне потеряли за сутки 910 солдат и свыше 100 единиц техники, - Генштаб
Фото: армия РФ потеряла много военной техники за сутки (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
За минувшие сутки с 15 на 16 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 910 солдат и 105 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 096 430 (+910) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 184 ед.;
- боевых бронированных машин - 23 274 (+5) ед.;
- артиллерийских систем - 32 810 (+26) ед.;
- РСЗО - 1490 (+2) ед.;
- средства ПВО - 1217 ед.;
- самолетов - 422 ед.;
- вертолетов - 341 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 59 719 (+310) ед.;
- крылатых ракет - 3718 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 61 770 (+72) ед.;
- специальной техники - 3965 (+1) ед.
Масштабный обстрел РФ 16 сентября
Этой ночью российская армия обстреляла Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Силы ПВО работали в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.
В Запорожье из-за обстрела РФ возникли пожары, повреждены дома, есть погибший и раненые.
А в Киевской области враг повторно обстрелял украинских спасателей, которые ликвидировали последствия первого прилета.