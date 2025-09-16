ua en ru
Россияне потеряли за сутки 910 солдат и свыше 100 единиц техники, - Генштаб

Вторник 16 сентября 2025 08:10
UA EN RU
Россияне потеряли за сутки 910 солдат и свыше 100 единиц техники, - Генштаб Фото: армия РФ потеряла много военной техники за сутки (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерий Савицкий

За минувшие сутки с 15 на 16 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 910 солдат и 105 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 096 430 (+910) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 184 ед.;
  • боевых бронированных машин - 23 274 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем - 32 810 (+26) ед.;
  • РСЗО - 1490 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 1217 ед.;
  • самолетов - 422 ед.;
  • вертолетов - 341 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 59 719 (+310) ед.;
  • крылатых ракет - 3718 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 61 770 (+72) ед.;
  • специальной техники - 3965 (+1) ед.

Масштабный обстрел РФ 16 сентября

Этой ночью российская армия обстреляла Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Силы ПВО работали в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.

В Запорожье из-за обстрела РФ возникли пожары, повреждены дома, есть погибший и раненые.

А в Киевской области враг повторно обстрелял украинских спасателей, которые ликвидировали последствия первого прилета.

