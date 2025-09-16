Росіяни втратили за добу 910 солдатів і понад 100 одиниць техніки, - Генштаб
Фото: армія РФ втратила бвгато військової техніки за добу (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
За останню добу з 15 на 16 вересня, російські загарбники втратили на фронті 910 солдатів і 105 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 096 430 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 184 од.;
- бойових броньованих машин - 23 274 (+5) од.;
- артилерійських систем - 32 810 (+26) од.;
- РСЗВ - 1490 (+2) од.;
- засоби ППО - 1217 од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 59 719 (+310) од.;
- крилатих ракет - 3718 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 61 770 (+72) од.;
- спеціальної техніки - 3965 (+1) од.
Масштабний обстріл РФ 16 вересня
Цієї ночі російська армія обстріляла Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Сили ППО працювали у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.
У Запоріжжі через обстріл РФ виникли пожежі, пошкоджені будинки, є загиблий і поранені.
А в Київській області ворог повторно обстріляв українських рятувальників, які ліквідовували наслідки першого прильоту.