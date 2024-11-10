ВСУ восстановили позиции под Северском и Покровском, враг продвинулся в 3 районах: карты ISW

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции вблизи Северска и Покровска. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Кременной, Курахово и на Покровском направлении.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 10 ноября отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

В Курской области на главном "украинском плацдарме" 9 ноября продолжались бои, но не было подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Старой Сорочины и якобы отбили Погребки и Орловку во время усиленного механизированного штурма размером во взвод, но в ISW не нашли подтверждения.

Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ используют "неизвестные танки" во время штурма российских позиций в Курской области.

Бои продолжались в районах Дарьино, Николаево-Дарьино, Леонидово, Новоивановки, Зеленого Пути, возле Новой Сорочины и Старой Сорочины, около Мартыновки и Плехово.

Российские источники утверждали, что 9 ноября путинские войска якобы отразили украинскую атаку вблизи Нового Пути в Глушковском районе.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Липцев и Волчанска Харьковской области 8 и 9 ноября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов заявил, что небольшие российские пехотные группы при поддержке авиации и артиллерии атакуют Волчанск.

Кроме того, Романов и спикер бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, отметили, что враг не использует бронетехнику во время штурмов на этом направлении.

По словам Романова, недавнее ухудшение погодных условий на этом направлении оказало большое влияние на операции российских и украинских беспилотников и артиллерии.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись северо-западнее Кременной - в пределах северо-восточной части Тернов.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвинулись юго-западнее Стельмаховки и дальше в пределах северной части Тернов, но в ISW не нашли подтверждения.

Награжденный Кремлем блогер опровергнул заявления, в том числе Минобороны РФ, о том, что войска РФ захватили Терны. По его словам, кадры, на которых виден российский флаг в этом населенном пункте, были сделаны беспилотником, и нет никаких доказательств подтверждения, что РФ якобы захватила поселок.

"Военкор" также утверждал, что ВСУ удерживают позиции восточнее в районе Серебрянского леса, чем раньше оценивали российские источники.

Войска РФ продолжали атаки в районе Кучеровки, возле Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозового, Берестового, Грековки, Невского, Тернов, вблизи Торского и Григоровки 8 и 9 ноября.

Командир украинской бригады, действовавшей на Купянском направлении, заявил, что оккупанты ведут наступательные действия "непропорциональными силами и средствами", и несут значительные потери в личном составе и технике, когда пытаются отбросить ВСУ с восточного берега реки Оскол.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении. Опубликованные 8 ноября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции в северной части Белогоровки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись в 1,5 км от Ивано-Даровки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

8 и 9 ноября российские оккупанты наступали в районе Верхнекаменского и Белогоровки.

9 ноября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

8 и 9 ноября российские захватчики вели наступательные действия около Бондарного и Белой Горы.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ незначительно продвинулись вблизи Григоровки (севернее Часового Яра), но в ISW не нашли подтверждения.

9 ноября войска РФ продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

8 и 9 ноября оккупанты наступали в районе самого Торецка, в районе Дилиевки, Дружбы, Щербиновки, Петровки и Нелиповки.

Украинские защитники и российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября и 9 ноября, показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции севернее Новогродовки.

Российский блогер 8 ноября заявил, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Новогродовки, и недавно отбили опорный пункт к северу от населенного пункта.

Дополнительные геолокационные кадры от 9 ноября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск) к северу от Селидово.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвинулись на глубину до 1,28 км вдоль железной дороги к югу от Григорьевки и восточной части Петровки, но в ISW не нашли подтверждения.

8 и 9 ноября российские захватчики наступали в районах н.п. Луч, Миролюбовка, Новоторецкое, в районе Лысовки, Крутого Яра, Селидово, Вишневое, Петровки и Чумацкого.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры от 9 ноября показывают, что войска РФ продвинулись в центр Солнцевки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвинулись к 1,3 км к югу от Новодмитровки, в северо-западной части Солнцовки, к восточной окраине Зари, возле Вознесенки, к юго-западу от Максимилиановки, к юго-западу от Константиновки.

Один блогер заявил, что войска РФ якобы захватили Вознесенку, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

9 ноября российский "военкор" рассказывал, что войска РФ сначала продвинулись к реке Соленая в Солнцовке 7 ноября, но впоследствии ВСУ оттеснили россиян к окрестностям населенного пункта, и с тех пор использовали танк, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение войск РФ в населенный пункт.

Российские оккупанты вели наступательные действия в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Берестков, Вознесенки, Максимилиановки и около Дальнего 8 и 9 ноября.

Российский "военкор" утверждал, что российские темпы продвижения к Курахово являются медленными, потому что войска РФ могут безопасно атаковать украинские укрепления в этом районе только после российских авиа- и артиллерийских ударов.

Сообщается, что 9 ноября российские оккупанты продвинулись на Угледарском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись в районе до 4,3 км в ширину и 1,8 км в глубину к востоку от Максимовки, и до 3,6 км в ширину и 1,6 км в глубину к востоку от Богоявленки. Однако в ISW не нашли подтверждения.

8 и 9 ноября войска РФ наступали в районе Елизаветовки, Екатериновки, Антоновки, Максимовки, Богоявленки, Шахтерского, Ясной Поляны, Трудового и в направлении Константинопольского и Сухих Ял.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наступательных действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 9 ноября.

"Южная ось"

8 и 9 ноября на западе Запорожской области в районе Новоандреевки (северо-западнее Работино) продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

9 ноября российские блогеры продолжали утверждать, что путинские войска продвинулись северо-западнее Работино, в том числе вблизи Нестерянки.

Спикер Южной группировки войск ВСУ Владислав Волошин заявил, что примерно с 1 ноября российские оккупанты увеличили количество ударов планирующими бомбами и неуправляемыми реактивными снарядами на Ореховском направлении, и нанесли удары по Малой Токмачке более 100 боеприпасами..

8 и 9 ноября на левобережье Херсонской области продолжались позиционные бои, но линия фронта не менялась.

Представитель оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 8 ноября ВСУ якобы выпустили 20 ракет по оккупированному Раденску.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 9 ноября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновений.

В Силах обороны отметили, что украинские защитники направляют усилия на истощение боевого потенциала российских оккупантов.