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Враг меняет тактику. В Киеве рассказали о результатах работы ПВО во время атаки "Шахедов"

Киев, Воскресенье 10 ноября 2024 07:40
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Враг меняет тактику. В Киеве рассказали о результатах работы ПВО во время атаки "Шахедов" Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября были уничтожены около 15 российских ударных беспилотников, которые враг направил для обстрела Киева. В столице разрушений и потерпевших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что росармия продолжает террор мирных населенных пунктов, а "Киев у врага остается на первом месте в списке".

"Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны", - рассказал руководитель администрации.

Он напомнил, что в Киеве воздушную тревогу объявляли дважды, и суммарно она длилась почти пять часов.

"В последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и все составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы", - говорится в заявлении главы КГВА.

Следовательно, констатирует он, сегодня украинские защитники "обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БПЛА, которые угрожали Киеву".

"В столице без разрушений и пострадавших", - добавил руководитель администрации.

Атака "Шахедов" на Киев

Как сообщалось ранее, в субботу вечером, 9 ноября, в Киеве из-за угрозы атаки БПЛА врага также объявляли воздушную тревогу.

Также напомним, что росармия снова запустила для ударов по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений.

Кроме того, в Киевской области велась работа противовоздушной обороны из-за вражеских дронов.

Ранее мы писали, что в Киеве было слышно серию взрывов на фоне "Шахедной" атаки этой ночью.

А также около четырех часов утра в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" - она длилась чуть более получаса.

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Киев ПВО Атака дронов
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