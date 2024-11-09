РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений: где угроза ударов

Вечером в субботу, 9 ноября, российские террористы запустили в направлении Украины дроны "Шахед" одновременно с нескольких направлений. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные дроны начали запускать еще днем. К вечеру их количество существенно возросло.

По состоянию на 23:17 военные сообщили о следующих БпЛА в воздушном пространстве нашей страны:

Несколько групп БпЛА обнаружены в Черниговской области, движутся курсом на Киевскую область.

Несколько групп дронов в Сумской области курсом на Полтавскую и Черниговскую области.

Несколько групп "Шахедов" в Полтавской области, движутся в северо-западном направлении.

Беспилотники из Черкасской и Полтавской областей в направлении Киевской области.

БпЛА из Херсонской на Николаевскую область.

Также дроны движутся из акватории Черного моря курсом на Одесскую область, в частности на город Черноморск.

Группа беспилотников из акватории Черного моря курсом на Николаевскую область.

В 23:35 военные сообщили об ударном БпЛА в Киевской области, движется курсом на Бровары.

По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины находятся от 60 до 100 вражеских БпЛа. Из них более 30 двигаются в направлении Киева.

Обновлено 23:54

Беспилотники на севере Киевской области курсом на Житомирскую область.

БпЛА из Черниговской и Полтавской областей курсом на Киевскую область.

"Шахеды" в Сумской области курсом на Полтавскую и Черниговскую области.

Дроны из Херсонской на Днепропетровскую области.

БпЛА в Одесской области, движутся в северо-западном направлении.

"Шахеды" из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Беспилотники на востоке Днепропетровской, курсом на Харьковскую область.

БпЛА на юге Харьковской области, движутся курсом на север.

"Шахеды" в Полтавской области, движутся в северо-западном направлении.

Беспилотники из Николаевской на Кировоградскую область.

Дроны из Херсонской на Николаевскую область.

Также ударные БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Одессы.

По состоянию на 1:06 карта воздушных тревог выглядела так: