В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов"
В Киеве в ночь на 10 ноября была объявлена воздушная тревога. Фиксировалось движение вражеского ударного беспилотника в сторону города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Сигнал тревоги раздался в столице около 03:57.
Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.
Начальник КГВА Сергей Попко предупредил об угрозе БПЛА противника для столицы.
Добавим, в Воздушных силах ВСУ перед этим информировали о движении ударного беспилотника российских оккупантов мимо Броваров в направлении Киева.
Атака "Шахедов" на Киев
Напомним, накануне вечером, 9 ноября, в Киеве из-за угрозы атаки БПЛА врага также объявляли воздушную тревогу.
Как сообщалось, росармия запустила для ударов по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений.
Добавим, что в Киевской области велась работа противовоздушной обороны из-за вражеских дронов.
Кроме того, в Киеве была слышна серия взрывов на фоне "Шахедной" атаки этой ночью.
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