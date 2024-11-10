В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов"

В Киеве в ночь на 10 ноября была объявлена воздушная тревога. Фиксировалось движение вражеского ударного беспилотника в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

Сигнал тревоги раздался в столице около 03:57.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.

Начальник КГВА Сергей Попко предупредил об угрозе БПЛА противника для столицы.

Добавим, в Воздушных силах ВСУ перед этим информировали о движении ударного беспилотника российских оккупантов мимо Броваров в направлении Киева.

Атака "Шахедов" на Киев

Напомним, накануне вечером, 9 ноября, в Киеве из-за угрозы атаки БПЛА врага также объявляли воздушную тревогу.

Как сообщалось, росармия запустила для ударов по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений.

Добавим, что в Киевской области велась работа противовоздушной обороны из-за вражеских дронов.

Кроме того, в Киеве была слышна серия взрывов на фоне "Шахедной" атаки этой ночью.