ua en ru
Вс, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов"

Киев, Воскресенье 10 ноября 2024 04:03
UA EN RU
В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 10 ноября была объявлена воздушная тревога. Фиксировалось движение вражеского ударного беспилотника в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Сигнал тревоги раздался в столице около 03:57.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.

Начальник КГВА Сергей Попко предупредил об угрозе БПЛА противника для столицы.

Добавим, в Воздушных силах ВСУ перед этим информировали о движении ударного беспилотника российских оккупантов мимо Броваров в направлении Киева.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за атаки &quot;Шахедов&quot;

Атака "Шахедов" на Киев

Напомним, накануне вечером, 9 ноября, в Киеве из-за угрозы атаки БПЛА врага также объявляли воздушную тревогу.

Как сообщалось, росармия запустила для ударов по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений.

Добавим, что в Киевской области велась работа противовоздушной обороны из-за вражеских дронов.

Кроме того, в Киеве была слышна серия взрывов на фоне "Шахедной" атаки этой ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД
Диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу, - МИД
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России