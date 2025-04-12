Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и много техники: данные Генштаба

Ночная атака дронами

Минувшей ночью российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 02:00 были слышны взрывы в Одессе, БпЛА ударили по двум районам города.

После 04:00 мощные взрывы прогремели в Киеве. В результате атаки в одном из районов столицы загорелись складские помещения.

Также россияне ударили дронами по Харькову, пострадал один человек.

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