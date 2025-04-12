Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и много техники: данные Генштаба

За последние сутки с 11 на 12 апреля, российская армия потеряла на войне в Украине 1240 солдат, две реактивные системы залпового огня и около 50 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.25 ориентировочно составили:
Минувшей ночью российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 02:00 были слышны взрывы в Одессе, БпЛА ударили по двум районам города.
После 04:00 мощные взрывы прогремели в Киеве. В результате атаки в одном из районов столицы загорелись складские помещения.
Также россияне ударили дронами по Харькову, пострадал один человек.
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