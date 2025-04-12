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Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и много техники: данные Генштаба

Фото: за минувшие сутки россияне потеряли много единиц военной техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 11 на 12 апреля, российская армия потеряла на войне в Украине 1240 солдат, две реактивные системы залпового огня и около 50 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 931 450 (+1240) человек ликвидировано;
  • танков - 10 591 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 055 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 26 092 (+49) ед;
  • РСЗО - 1362 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1127 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 278 (+78) ед;
  • крылатых ракет - 3145 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 807 (+128) ед;
  • специальной техники - 3798 ед.

Ночная атака дронами

Минувшей ночью российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 02:00 были слышны взрывы в Одессе, БпЛА ударили по двум районам города.

После 04:00 мощные взрывы прогремели в Киеве. В результате атаки в одном из районов столицы загорелись складские помещения.

Также россияне ударили дронами по Харькову, пострадал один человек.

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Война в Украине