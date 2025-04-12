ua en ru
Сб, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Киев атакуют вражеские дроны: в городе прогремели взрывы

Суббота 12 апреля 2025 04:29
UA EN RU
Киев атакуют вражеские дроны: в городе прогремели взрывы Фото: киевлян призвали находиться в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 апреля в Киеве раздались звуки взрывов. Враг атакует город ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 04:11. После этого военные проинформировали, что для столицы существует угроза применения ударных дронов. Примерно в 04:20 в столице были слышны звуки взрывов.

Через несколько минут начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице шумно. Он призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Обновлено в 04:31

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице работают силы ПВО. Он тоже призвал украинцев находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:29 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской Сумской, Харьковской и части Полтавской области.

Киев атакуют вражеские дроны: в городе прогремели взрывы

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 39 дронів, а також балістичну ракету по Дніпру.

Станом на 9 ранку було збито 24 безпілотники, ще 13 дронів-імітаторів було локально втрачено без негативних наслідків.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька та Житомирська області.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется
Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ