Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу

За останню добу з 11 на 12 квітня, російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів, дві реактивні системи залпового вогню і понад 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:
Минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 02:00 було чутно вибухи в Одесі, БпЛА вдарили по двох районах міста.
Після 04:00 потужні вибухи пролунали в Києві.
Внаслідок атаки в одному з районів столиці загорілися складські приміщення.
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