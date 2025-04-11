Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов
Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных, южных и центральных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые группы БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 через Харьковскую область. Позже дроны перелетели в Полтавскую и Днепропетровскую области, а также направились на юг.
Около 22:00 сообщалось о вражеском БПЛА над Запорожьем.
В 22:33 военные сообщили о приближении дронов к Кривому Рогу с востока.
В 22:39 сообщалось о движении вражеских ударных БпЛА в направлении города Днепр с севера.
По состоянию на 23:19 вражеские дроны двигались:
- на западе Днепропетровской области, курс - западный;
- на севере Николаевской области, курс юго-западный;
В 23:32 Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов" на юге Запорожской области, движется курсом на север.
По состоянию на 23:04 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки России
В четверг, 10 апреля, россияне ударили ракетами по Днепру, повредив гражданский объект и убив мужчину.
В ночь на 11 апреля российский агрессор обстрелял управляемыми авиабомбами Купянск Харьковской области. В результате атаки поврежден жилой дом, ранения получили три человека.
Через месяц после договоренности о прекращении огня, Россия выпустила по Украине 70 ракет и тысячи ударных дронов.
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