В Одессе слышны звуки взрывов, город атакуют БпЛА

В Одессе раздаются взрывы на фоне атаки российских беспилотников "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова .

В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.

"В Одессе снова слышны взрывы", - сообщили корреспонеденты издания "Суспільне".

Труханов сообщил, что дроны атакуют Киевский и Пересыпский районы города.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал мэр.

Обстрелы россиян

Российский агрессор продолжает ежедневно и каждую ночь терроризировать населенные пункты Украины крылатыми и баллистическими ракетами, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

С вечера пятницы, 11 апреля, террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Прошлой ночью россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Купянск в Харьковской области. В результате атаки были ранены три человека.

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