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Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб

Воскресенье 13 апреля 2025 07:53
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Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб Фото: за минувшие сутки армия РФ потеряла рекордное количество военной техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 12 на 13 апреля, россияне потеряли на войне против Украины более 1200 солдат и большое количество артиллерийских систем и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 932 670 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков - 10 603 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 088 (+33) ед;
  • артиллерийских систем - 26 163 (+71) ед;
  • РСЗО - 1362 ед;
  • средства ПВО - 1128 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 425 (+147) ед;
  • крылатых ракет - 3145 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 950 (+143) ед;
  • специальной техники - 3799 (+1) ед.

Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

В ночь на 13 апреля россияне снова запускали по Украине ударные дроны "Шахед.

По данным Института изучения войны (ISW), россияне экспериментируют с тактикой обстрелов страны ударными беспилотниками.

Войска агрессора также безуспешно пытаются найти слабые места Сил обороны в Сумской области.

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Война в Украине
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Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб
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