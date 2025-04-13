Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб
Фото: за минувшие сутки армия РФ потеряла рекордное количество военной техники (Getty Images)
За последние сутки с 12 на 13 апреля, россияне потеряли на войне против Украины более 1200 солдат и большое количество артиллерийских систем и беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 932 670 (+1220) человек ликвидировано;
- танков - 10 603 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 22 088 (+33) ед;
- артиллерийских систем - 26 163 (+71) ед;
- РСЗО - 1362 ед;
- средства ПВО - 1128 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 425 (+147) ед;
- крылатых ракет - 3145 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43 950 (+143) ед;
- специальной техники - 3799 (+1) ед.
Ситуация на фронте
В ночь на 13 апреля россияне снова запускали по Украине ударные дроны "Шахед.
По данным Института изучения войны (ISW), россияне экспериментируют с тактикой обстрелов страны ударными беспилотниками.
Войска агрессора также безуспешно пытаются найти слабые места Сил обороны в Сумской области.
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