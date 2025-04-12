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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

Суббота 12 апреля 2025 23:07
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов Фото: военные фиксируют вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 12 апреля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 22:59. Через несколько минут военные проинформировали об угрозе применения беспилотников.

"Город Киев - угроза применения врагом ударных БПЛА", - говорится в сообщении в 23:00.

Затем в Воздушных силах добавили, что дроны летят и в направлении Борисполя (Киевская область).

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и части Черкасской областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

Напомним, в ночь на 12 апреля Россия выпустила по Украине 88 дронов. По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 56 БпЛА типа Shahed. Еще 24 беспилотника-имитатора были локально потеряны.

В результате атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

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