Российские дроны атаковали Чугуев: в мэрии рассказали о последствиях

Российские дроны "Шахед" ударили по городу Чугуев Харьковской области и нанесли ущерб местному предприятию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Чугуева Галину Минаеву .

"Повреждено промышленное предприятие. По состоянию на сейчас пострадавших нет, службы выехали на место. Берегите себя и не игнорируйте тревоги", - отметила Минаева.

По ее словам, дроны атаковали территорию города около полуночи.

Дроновая атака россиян

В ночь на 14 июля Украину снова атакуют российские дроны "Шахед".

Беспилотники движутся из Харьковской, Донецкой и Сумской областей в направлении Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.

Накануне вечером российские ударные дроны атаковали Полтаву и область.

Кроме того, захватчики обстреляли беспилотниками город Самар на Днепропетровщине. Пострадал местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.