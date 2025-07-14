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Российские дроны атаковали Чугуев: в мэрии рассказали о последствиях

Чугуев, Понедельник 14 июля 2025 02:28
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Российские дроны атаковали Чугуев: в мэрии рассказали о последствиях Иллюстративное фото: вражеские беспилотники ударили по Харьковской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские дроны "Шахед" ударили по городу Чугуев Харьковской области и нанесли ущерб местному предприятию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Чугуева Галину Минаеву.

По ее словам, дроны атаковали территорию города около полуночи.

"Повреждено промышленное предприятие. По состоянию на сейчас пострадавших нет, службы выехали на место. Берегите себя и не игнорируйте тревоги", - отметила Минаева.

Дроновая атака россиян

В ночь на 14 июля Украину снова атакуют российские дроны "Шахед".

Беспилотники движутся из Харьковской, Донецкой и Сумской областей в направлении Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.

Накануне вечером российские ударные дроны атаковали Полтаву и область.

Кроме того, захватчики обстреляли беспилотниками город Самар на Днепропетровщине. Пострадал местный житель.

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