В Днепре из-за обстрела РФ погиб человек

Российские оккупанты в ночь на 26 июля совершили комбинированную атаку на Днепр. В результате обстрела уже есть информация о первой жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Бориса Филатова.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", - говорится в сообщении.

Филатов отметил, что понимает, что укрытий не хватает, но подчеркнул, что сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг - совсем не нужно.

"Мои соболезнования родным погибшего", - резюмировал мэр города.