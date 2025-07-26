В Днепре из-за обстрела РФ погиб человек
Фото: этой ночью россияне массированно атаковали Днепр (Getty Images)
Российские оккупанты в ночь на 26 июля совершили комбинированную атаку на Днепр. В результате обстрела уже есть информация о первой жертве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Бориса Филатова.
"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", - говорится в сообщении.
Филатов отметил, что понимает, что укрытий не хватает, но подчеркнул, что сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг - совсем не нужно.
"Мои соболезнования родным погибшего", - резюмировал мэр города.
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