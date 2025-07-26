Днепр, Каменское и Харьков массированно атаковали "Шахеды" и ракеты: что известно

В ночь на 26 июля россияне продолжили атаки на Днепр, Каменское и Харьков. Во всех трех городах на фоне атаки дронов и ракет прозвучало много взрывов.

РБК-Украина собрало все, что известно по состоянию на сейчас.

Отметим, что этой ночью в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. Это было примерно в 01:28. Примерно через час Днепр и Харьков начали массированно атаковать "Шахеды".

Что известно об атаке баллистикой

После угрозы баллистики Воздушные силы ВСУ начали фиксировать скоростные цели, которые летели на Днепр, Каменское, Кременчуг и Харьков.

Однако впоследствии стало известно, что серия взрывов прогремела в Днепре и Харькове. Информации о последствиях пока не было, однако власти Харькова сообщали, что удар был по Киевскому району. Причем после повторной таки были раненые (количество неизвестно).

Информации о Каменском и Кременчуге не было. Судя по всему, атаки на эти города не произошло.

Однако отметим, что за час до этого глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак писал, что враг совершил ракетную атаку. В результате этого в городе произошел пожар. Чуть позже мэр Андрей Белоусов подтвердил атаку и показал первое фото последствий.

Фото: пожар в городе Каменское (t.me/belousov_andrei)

По последним данным, по состоянию на 03:08 появилась снова угроза баллистики, но теперь с востока. Далее фиксировалась скоростная цель на Харьков, но информации о взрыве не было.

Что известно об атаке дронов

Начиная с 01:43 Воздушные силы ВСУ начали фиксировали группы "Шахедов" в Днепропетровской области. Они летели на Днепр/Каменское и Павлоград.

После этого "Суспільне" сообщало о звуках взрывов в Днепре, которые продолжались около часа. Впоследствии военные отметили, что Днепр и Каменское под массированной атакой дронов. Информации о последствиях еще не было.

"Массированная атака на Днепр и область продолжается. Не покидайте укрытия. Держимся!", - проинформировал глава ОВА Сергей Лысак о ситуации по состоянию на 03:20.

Кроме того, в 02:22, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже начали писать о массированной атаке дронов на Харьков. В городе в течение 40 минут было слышно около десятка взрывов. Известно, что под ударом был по меньшей мере Киевский район.

Другие подробности об атаке

Отметим, что россияне этой ночью атаковали Харьков не только дронами и ракетами, но и авиабомбами.

В целом город находился под массированной комбинированной атакой почти три часа, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.

"Враг применил сразу несколько типов вооружения – управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами", – говорится в сообщении.

Информация была взята из Telegram-каналов мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, Воздушных сил ВСУ.