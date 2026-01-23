RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне "уронили" полутонную авиабомбу на Белгород, - СМИ

Фото: в Белгороде образовалась воронка после падения авиабомбы (t.me/astrapress)
Автор: Иван Носальский

На Белгород несколько дней назад упала авиабомба ФАБ-500. Ее "уронил" российский бомбардировщик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

21 января губернатор Белгородской области написал о том, что в Белгороде на улице Губкина "была обнаружена воронка от боеприпаса". Но он не уточнил, как она там появилась. 

Источники ASTRA в экстренных службах Белгородской области рассказали, что на город упала полутонная авиабомба. Она не взорвалась, но пробила воронку в земле глубиной в 20 метров. Бомба упала рядом с домом. 

После такого ЧП из трех близлежащих многоэтажек эвакуировали около 1600 человек, в том числе 272 ребенка. Из них 43 жителя отправили в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. 

На месте происшествия работала саперная группа, а полиция перекрыла движение. В итоге бомбу извлекли и доставили на местный полигон, чтобы уничтожить ее. 

Россияне "роняют" авиабомбы на Белгородскую область

Напомним, еще в ноябре прошлого года Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора местной жительницы.

Она утверждала, что российские бомбардировщики сбросили на Белгородскую область восемь управляемых авиабомб за 11 дней.

В ГУР объяснили, что из-за технических неполадок часть бомб не достигает целей в Украине и падает на населенные пункты приграничных районов России.

По данным ASTRA, с января по сентябрь прошлого года россияне "уронили" более сотни КАБов на собственную территорию и временно оккупированные районы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвиаударыВойна в УкраинеБелгород