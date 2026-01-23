Россияне "уронили" полутонную авиабомбу на Белгород, - СМИ

21 января губернатор Белгородской области написал о том, что в Белгороде на улице Губкина "была обнаружена воронка от боеприпаса". Но он не уточнил, как она там появилась.

Источники ASTRA в экстренных службах Белгородской области рассказали, что на город упала полутонная авиабомба. Она не взорвалась, но пробила воронку в земле глубиной в 20 метров. Бомба упала рядом с домом.

После такого ЧП из трех близлежащих многоэтажек эвакуировали около 1600 человек, в том числе 272 ребенка. Из них 43 жителя отправили в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

На месте происшествия работала саперная группа, а полиция перекрыла движение. В итоге бомбу извлекли и доставили на местный полигон, чтобы уничтожить ее.