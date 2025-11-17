"Уронили восемь бомб": россияне жалуются на атаки своей авиации (перехват)

Российские бомбардировщики "роняют" авиабомбы на Белгородскую область. За последние дни там упало восемь управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР обратили внимание, что россияне регулярно атакуют КАБами мирное население Украины. Но из-за технической неисправности часть бомб "не выходит на заданный курс и летит на головы россиян, проживающих в приграничных районах".

В перехваченном разговоре жительница Белгородской области рассказывает о пожарах на инфраструктурных объектах в результате боевых действий. Отдельно она упоминает, что регион бобмит своя же авиация. "За 11 дней российские бомбардировщики уронили восемь бомб, восемь бомб на территории Белгородской области. Представляешь?" - говорит она.

Инциденты с авиабомбами

Напомним, в начале сентября издание Astra писало о том, что с начала 2025 года российские вооруженные силы случайно сбросили более сотни управляемых авиабомб на собственную территорию и временно оккупированные районы Украины.

Например, 27 августа сразу три ФАБ-500 упали в оккупированной Макеевке, а в конце августа и начале сентября неразорвавшиеся авиабомбы обнаружили в Белгородской области - в поселке Полевой и хуторе Александровка.

В целом, с начала года СМИ зафиксировали не менее 111 авиабомб и трех ракет, упавших с российских самолетов на российскую территорию и оккупированные земли Украины.

Для сравнения, в 2024 году подобных инцидентов насчитывалось около 165 случаев. Причина падений заключается в несовершенстве системы авиабомб, из-за чего боеприпасы не всегда достигают целей.