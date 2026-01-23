Росіяни "впустили" півтонну авіабомбу на Бєлгород, - ЗМІ

21 січня губернатор Бєлгородської області написав про те, що в Бєлгороді на вулиці Губкіна "було виявлено воронку від боєприпасу". Але він не уточнив, як вона там з'явилася.

Джерела ASTRA в екстрених службах Бєлгородської області розповіли, що на місто впала півтонна авіабомба. Вона не вибухнула, але пробила воронку в землі глибиною 20 метрів. Бомба впала поруч із будинком.

Після такої НП із трьох прилеглих багатоповерхівок евакуювали близько 1600 осіб, зокрема 272 дитини. Із них 43 мешканців відправили до пункту тимчасового розміщення, решта поїхали до родичів.

На місці події працювала саперна група, а поліція перекрила рух. Зрештою бомбу витягли і доставили на місцевий полігон, щоб знищити її.