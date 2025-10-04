ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали дроном больничный городок в Краматорске

Суббота 04 октября 2025 17:08
UA EN RU
Россияне атаковали дроном больничный городок в Краматорске Фото: окончательные последствия атаки устанавливаются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 4 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. Враг попал по больничному городку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорский городской совет.

"4 октября в 15:30 Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Ударный БпЛА попал по территории больничного городка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Во власти проинформировали, что сейчас устанавливают окончательные последствия российского удара.

Обстрелы Краматорска

Напомним, что в пятницу вечером в Донецкой области прогремели взрывы. Их было слышно во время угрозы баллистической атаки.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Ивашкин сообщил, что часть Донецкой области была обесточена в результате обстрелов со стороны россиян. В частности, без света остались Дружковка, Константиновка, и некоторые районы Краматорска.

Также мы писали, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов было зафиксировано повреждение домов, а именно - окон, балконов и фасадов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война в Украине
Новости
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным