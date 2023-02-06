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Россияне ночью нанесли артиллерийский удар по Николаевской области

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Николаевская область, Понедельник 06 февраля 2023 08:34
Россияне ночью нанесли артиллерийский удар по Николаевской области Фото: россияне ночью нанесли артиллерийский удар по Николаевской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 6 февраля российские оккупационные войска вновь обстреляли Николаевскую область. Из артиллерии враг ударил по Очаковской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В 04:12 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - рассказал Ким.

Также, он сообщил, что вчера днем Очаковская община также попала под артиллерийский удар.

Тем временем в других населенных пунктах области день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ночью 6 февраля снова били по Никопольскому району. Пострадала Марганецкая община.

Также мы писали, что за прошедшие сутки оккупанты несколько раз обстреляли населенные пункты Сумской области из минометов.

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