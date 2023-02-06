Войска РФ ночью били по Никопольскому району: более 20 прилетов
Российские войска ночью 6 февраля снова били по Никопольскому району. Пострадала Марганецкая громада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Отмечается, что оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов.
В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Никто не пострадал. В других районах области обстрелы не зафиксированы, сообщил Лукашук.
Он также сообщил, что лимиты от Укрэнерго для Днепропетровской области покрывают около 53% от общей потребности области. Графики отключений света действуют.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные ночью 3 февраля с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.
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