Войска РФ ночью били по Никопольскому району: более 20 прилетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Отмечается, что оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов.

В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Никто не пострадал. В других районах области обстрелы не зафиксированы, сообщил Лукашук.

Он также сообщил, что лимиты от Укрэнерго для Днепропетровской области покрывают около 53% от общей потребности области. Графики отключений света действуют.