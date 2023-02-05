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Оккупанты за сутки 17 раз обстреляли Сумскую область

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Сумская область, Воскресенье 05 февраля 2023 21:36
Оккупанты за сутки 17 раз обстреляли Сумскую область Фото: оккупанты в сутки 17 раз обстреляли Сумскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные за последние сутки из минометов обстреляли несколько населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

Как рассказали в ведомстве, в течение дня россияне обстреляли три территориальных общества - Эсманьскую, Середино-Будскую и Дружбовскую. Было зафиксировано 17 прилетов.

"Эсманьская община: около 9.00 утра россияне сбросили на общину 1 мину", - говорится в сообщении.

А вот в Середино-Будской общине в 13:00 враг бил тоже из минометов. Там зафиксировано четыре прилета.

"Дружбовское общество: с 13.40 зафиксировано около 12 одиночных автоматных очередей в направлении одного из сел общества", - сообщили в ОВА.

К счастью, во время обстрелов никто из мирного и военных - не пострадал.

Напомним, что в четверг, 2 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".

Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

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