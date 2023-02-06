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Росіяни вночі завдали артилерійського удару по Миколаївській області

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Миколаївська область, Понеділок 06 лютого 2023 08:34
Росіяни вночі завдали артилерійського удару по Миколаївській області Фото: росіяни вночі завдали артилерійського удару по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 6 лютого російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаївську область. З артилерії ворог ударив по Очаківській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

"О 04:12 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів Кім.

Також він повідомив, що вчора вдень Очаківська громада також потрапила під артилерійський удар.

Тим часом, в інших населених пунктах області день і ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вночі 6 лютого знову били по Нікопольському району. Постраждала Марганецька громада.

Також ми писали, що минулої доби окупанти кілька разів обстріляли населені пункти Сумської області з мінометів.

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