Росіяни вночі завдали артилерійського удару по Миколаївській області
У ніч проти 6 лютого російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаївську область. З артилерії ворог ударив по Очаківській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.
"О 04:12 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів Кім.
Також він повідомив, що вчора вдень Очаківська громада також потрапила під артилерійський удар.
Тим часом, в інших населених пунктах області день і ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вночі 6 лютого знову били по Нікопольському району. Постраждала Марганецька громада.
Також ми писали, що минулої доби окупанти кілька разів обстріляли населені пункти Сумської області з мінометів.
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