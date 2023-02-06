Росіяни вночі завдали артилерійського удару по Миколаївській області

У ніч проти 6 лютого російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаївську область. З артилерії ворог ударив по Очаківській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.