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Россияне ночью запустили по Украине "Шахеды": силы ПВО уничтожили все вражеские дроны

Фото: силы ПВО сбили все вражеские дроны (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 19 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе, выпустив два "Шахеда". Украинские силы ПВО сбили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив два БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной все ударные БПЛА уничтожены", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарска РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области. 

Войска РФ усилили атаки ударными дронами

Российские войска в последние недели усилили атаки дронами-камикадзе по территории Украины. 

Так, вчера, 18 декабря, оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Военные РФ выпустили по Украине 5 БпЛА из Приморско-Ахтарского района в России. 

Днем ранее взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что один из вражеских дронов упал в жилом квартале и в результате взрыва погиб мужчина. Силам ПВО в ту ночь удалось сбить 20 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.

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