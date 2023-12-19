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Росіяни вночі запустили по Україні "Шахеди": сили ППО знищили всі ворожі дрони

Фото: сили ППО збили всі ворожі дрони (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 19 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе, випустивши два "Шахеди". Українські сили ППО збили усі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ й Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши два БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною всі ударні БПЛА знищені", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.

Війська РФ посилили атаки ударними дронами

Російські війська останніми тижнями посилили атаки дронами-камікадзе територією України.

Так, учора, 18 грудня, окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Військові РФ випустили Україною 5 БпЛА з Приморсько-Охтарського району в Росії.

Днем раніше вибухи чули в Одесі . Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що один із ворожих дронів упав у житловому кварталі і внаслідок вибуху загинув чоловік . Силам ППО тієї ночі вдалося збити 20 ударних безпілотників і авіаційну ракету Х-59, що керується .

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