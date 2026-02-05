"Укрзалізниця" меняет графики курсирования поездов на 5 февраля
В одном из приграничных регионов Украины временно меняется схема пассажирских перевозок. Корректировки связаны с мерами безопасности и затрагивают как железнодорожное, так и автобусное сообщение.
На территории Сумской области внедрена комбинированная логистика пассажирских перевозок.
Такое решение принято из соображений безопасности и предусматривает использование нескольких видов транспорта на отдельных маршрутах.
В частности, в направлении города Шостка организована пересадка пассажиров по схеме поезд и автобус.
Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями работников железной дороги непосредственно на станциях.
Корректировка движения поездов 5 февраля
На 5 февраля запланированы временные изменения в графике движения отдельных поездов "Укрзалізниці".
Так, поезд №896/895 будет курсировать по маршруту Кролевец – Фастов вместо ранее предусмотренного направления Шостка – Фастов.
Решение принято с учетом текущей обстановки и необходимости минимизировать риски для пассажиров.
Кроме того, временно отменяется движение поезда №6542 Конотоп – Неплюево.
В качестве альтернативы пассажирам предлагается воспользоваться поездом №6546 Конотоп – Неплюево, который продолжит курсирование по данному направлению.
Рекомендации для пассажиров
Пассажирам советуют заранее учитывать изменения при планировании поездок, а также следовать указаниям железнодорожников на местах. Введение комбинированной логистики носит временный характер и направлено на обеспечение безопасности и стабильности пассажирских перевозок в регионе.
Напоминаем, что "Укрзалізниця" в ближайшие недели планирует запустить динамическое ценообразование на билеты в вагоны СВ, рассматривая этот механизм как один из способов компенсировать расходы на реализацию льготной программы бесплатных перевозок "УЗ-3000".
Отметим, что действующие тарифы "Укрзалізниці" остаются существенно ниже фактической себестоимости перевозок, при этом наибольший разрыв фиксируется в плацкартных вагонах, где стоимость билетов превышает реальную цену поездки более чем в два раза.