В Киеве из-за ударов РФ повреждена железная дорога: как курсируют поезда

В ночь на 31 июля российские захватчики ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram .

"В связи с ночными вражескими обстрелами столицы имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в одном из районов города. Движение на этом участке временно осуществляется тепловозами", - говорится в сообщении.

По данным Укрзализныци, никто из пассажиров и работников не пострадал. Сейчас на месте работают все необходимые службы, и уже около 9:00 ожидается полное восстановление движения.

Поезда дальнего следования курсируют по графику. Возможны лишь незначительные задержки электричек Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский.

"Работаем, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному графику", - отметили в УЗ.