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В Киеве из-за ударов РФ повреждена железная дорога: как курсируют поезда

Четверг 31 июля 2025 09:09
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В Киеве из-за ударов РФ повреждена железная дорога: как курсируют поезда Фото: в Киеве из-за ударов РФ повреждена железная дорога (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 31 июля российские захватчики ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram.

"В связи с ночными вражескими обстрелами столицы имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в одном из районов города. Движение на этом участке временно осуществляется тепловозами", - говорится в сообщении.

По данным Укрзализныци, никто из пассажиров и работников не пострадал. Сейчас на месте работают все необходимые службы, и уже около 9:00 ожидается полное восстановление движения.

Поезда дальнего следования курсируют по графику. Возможны лишь незначительные задержки электричек Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский.

"Работаем, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному графику", - отметили в УЗ.

Комбинированный удар по столице 31 июля

Сегодня ночью российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Киеву. Так, в результате обстрела зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о жертвах и несколько десятков раненых.

Также стало известно, что среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.

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Киев Укрзализныця Ракетный удар Атака дронов
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