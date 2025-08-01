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Россияне ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд с людьми (фото)

Сумы, Пятница 01 августа 2025 18:38
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Россияне ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд с людьми (фото) Фото: россияне ударили по вокзалу в Сумах (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 1 августа нанесли удар по вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов - в том числе и на сумском вокзале", - говорится в сообщении.

Как рассказали в УЗ, в результате удара повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.


Россияне ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд с людьми (фото)

Фото: поврежденный поезд в результате удара по вокзалу в Сумах (t.me/UkrzalInfo)

По словам главы Сумской ОГА Олега Григорова, враг атаковал вокзал двумя беспилотниками.

Россияне ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд с людьми (фото)

Фото: Сумская ОВА

Напомним, сегодня, 1 августа, в Сумской ОГА сообщили, что россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона.

В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.

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Сумы Война в Украине Поезда
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