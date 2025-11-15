В Харьковской области россияне ударили FPV-дроном по авто полиции: есть погибший

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Также управляемой авиабомбой россияне ударили по городу Лозовая. Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, помещения предприятий, гаражные боксы и ветеринарная лаборатория.

Как сообщили в полиции, за прошедшие сутки враг бил из различных видов вооружения по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. Против мирного населения оккупанты применяли управляемые авиабомбы и беспилотники.

Ночной обстрел Украины

Напомним, в ночь на 15 ноября Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар, применив аэробаллистические ракеты "Кинжал" и более сотни ударных беспилотников.

Российские войска запустили три ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области. А также 135 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других модификаций с территории России и оккупированного Крыма. Около 80 из них - "Шахеды.

Силам ПВО удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 91 вражеский дрон на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях по стране, также известно о падении обломков сбитых целей в четырех местах.