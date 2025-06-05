Россияне ударили КАБом по зданию Херсонской ОВА (фото, видео)

РБК-Украина уже сообщало, что в Херсоне зафиксировали попадание четырех управляемых авиабомб. Повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.

Предыдущие атаки россиян на Херсонскую область

Российские войска 4 июня 2025 года в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. По данным следствия, удары были нанесены с использованием дронов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

РБК-Украина сообщало, что российская армия вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковала медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.

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