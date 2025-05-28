Россияне ударили по Херсонщине: есть раненые, один человек в тяжелом состоянии

Россияне обстреляли Херсонскую область. Ранены два человека, один в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

У него взрывная травма, ушиб плеча и голени, сейчас его дополнительно обследуют врачи.

Также в медучреждение обратился 74-летний житель Херсона, который пострадал во время вражеского обстрела накануне.

Как сообщает Херсонская ОГА, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сегодня утром российские войска обстреляли Антоновку на Херсонщине. В результате удара 60-летняя женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, руки, ног и перелом плеча.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсонщины.

Отметим, что левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Напомним, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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