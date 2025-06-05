Росіяни вдарили КАБом по будівлі Херсонської ОВА (фото, відео)

На оприлюднених фото видно наслідки потужного удару по Херсону – ворожа керована авіабомба (КАБ) завдала значних руйнувань будівлі обласної адміністрації. Центральна частина даху будівлі повністю зруйнована, частково обвалився фасад, вибиті вікна та видно серйозні пошкодження стін.

Площа перед адміністрацією вкрита уламками, на землі - сліди від вибухової хвилі.

Видання "Суспільне" показало, який вигляд має будівля ОВА після ранкового удару керованими авіабомбами по центру Херсона.

Фото: наслідки влучання російської авіабомби по будівлі ХОВА (t.me/suspilnekherson)

Прокудін повідомив, що лише за 15 хвилин по середмістю Херсона вдарили чотири російські авіабомби. Основний удар прийшовся на будівлю обласної адміністрації, яка вже неодноразово ставала мішенню росіян і зазнала ще більших руйнувань.

Крім того, повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. У сусідніх будинках - вибиті вікна та посічені фасади. На місці працює оперативний штаб Херсонської ОВА.

Станом на зараз відомо про двох поранених чоловіків віком 74 та 68 років - їхній стан контролюють медики. Також завдяки оперативним діям рятувальників вдалося визволити з підвального приміщення чотирьох осіб. Медичної допомоги вони не потребували.