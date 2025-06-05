ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российская авиация ударила по центру Херсона: 74-летний мужчина получил ранения

Украина, Четверг 05 июня 2025 07:28
UA EN RU
Российская авиация ударила по центру Херсона: 74-летний мужчина получил ранения Иллюстративное фото: ликвидация последствий атаки врага (facebook.com/DSNS)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 5 июня российские войска нанесли авиаудар по центру Херсона. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской городской военной администрации (Херсонского городского совета).

Так, в центре Херсона в результате авиационного удара, совершенного российскими войсками, пострадал 74-летний мужчина. Инцидент произошел в результате обстрела, в котором были применены взрывчатые средства.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с минно-взрывной травмой. Медики сейчас проводят дополнительные обследования, чтобы оценить его состояние и оказать необходимую помощь.

Уже известно, что в результате российского авиаобстрела повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Выбито 8 окон в рабочих кабинетах.

Власти и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, а расследование причин и последствий авиаудара продолжается.

Предыдущие атаки россиян на Херсонскую область

Российские войска 4 июня 2025 года в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. По данным следствия, удары были нанесены с использованием дронов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Утром беспилотники попали по поселку Антоновка. В результате атаки погиб 49-летний мужчина. Еще три человека - двое мужчин (57 и 78 лет) и 53-летняя женщина - получили осколочные ранения.

В самом Херсоне из-за артиллерийского обстрела повреждены жилые дома. Пострадали 75-летняя женщина и 53-летний мужчина. Кроме того, в селе Велетенское враг сбросил взрывчатку с дрона. Погиб 70-летний местный житель, 83-летняя женщина получила ранения. Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать преступления российской армии против мирного населения.

Напомним, в ночь на 5 июня враг атаковал город Прилуки. Под завалами спасатели нашли тела двух женщин с ребенком. Также есть информация о шести раненых.

Кроме того, российские войска нанесли удары БПЛА типа "Шахед" по Харькову. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома в Слободском районе. Известно о 17 пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Авиаудары Война в Украине
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам