Российская авиация ударила по центру Херсона: 74-летний мужчина получил ранения
В ночь на 5 июня российские войска нанесли авиаудар по центру Херсона. Ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской городской военной администрации (Херсонского городского совета).
Так, в центре Херсона в результате авиационного удара, совершенного российскими войсками, пострадал 74-летний мужчина. Инцидент произошел в результате обстрела, в котором были применены взрывчатые средства.
Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с минно-взрывной травмой. Медики сейчас проводят дополнительные обследования, чтобы оценить его состояние и оказать необходимую помощь.
Уже известно, что в результате российского авиаобстрела повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета. Выбито 8 окон в рабочих кабинетах.
Власти и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, а расследование причин и последствий авиаудара продолжается.
Предыдущие атаки россиян на Херсонскую область
Российские войска 4 июня 2025 года в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. По данным следствия, удары были нанесены с использованием дронов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
Утром беспилотники попали по поселку Антоновка. В результате атаки погиб 49-летний мужчина. Еще три человека - двое мужчин (57 и 78 лет) и 53-летняя женщина - получили осколочные ранения.
В самом Херсоне из-за артиллерийского обстрела повреждены жилые дома. Пострадали 75-летняя женщина и 53-летний мужчина. Кроме того, в селе Велетенское враг сбросил взрывчатку с дрона. Погиб 70-летний местный житель, 83-летняя женщина получила ранения. Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать преступления российской армии против мирного населения.
Напомним, в ночь на 5 июня враг атаковал город Прилуки. Под завалами спасатели нашли тела двух женщин с ребенком. Также есть информация о шести раненых.
Кроме того, российские войска нанесли удары БПЛА типа "Шахед" по Харькову. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома в Слободском районе. Известно о 17 пострадавших.