Россияне попали по дачному кооперативу в пригороде Днепра: есть погибший

Один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.

Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.

Сообщается, что полностью разрушено было 2 дачных дома. Россияне повредили еще 4 дома и хозяйственное сооружение.

Фото: последствия осбтрила РФ в Днепровском районе 26 августа (t.me mvs_ukraine)

Массированный российский обстрел Украины 26 августа

Россияне начали обстреливать территорию Украины еще ночью, однако утром эта атака стала еще более масштабной. Под ударом оказались 15 областей . В Луцке оккупанты попали в жилой дом.

Целились россияне также в энергетические объекты Украины, в результате чего в Киевской и других областях были введены экстренные отключения света.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас ситуация сложная, а последствия атак уточняются. Также из-за обесточивания поездов УЗ сообщала о возможных задержках рейсов.