RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне попали по дачному кооперативу в пригороде Днепра: есть погибший

Фото: последствия вражеских обстрелов в Днепровском районе (t.me mvs_ukraine)
Автор: Нина Еланская

Во время массированной атаки по Украине россияне попали по дачному кооперативу в Днепровском районе. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Один мужчина, 1955 года рождения, погиб в результате российской атаки.

Отмечается, что другого мужчину, который находился под завалами, удалось спасти.

Сообщается, что полностью разрушено было 2 дачных дома. Россияне повредили еще 4 дома и хозяйственное сооружение.

 

Фото: последствия осбтрила РФ в Днепровском районе 26 августа (t.me mvs_ukraine)

Массированный российский обстрел Украины 26 августа

Россияне начали обстреливать территорию Украины еще ночью, однако утром эта атака стала еще более масштабной. Под ударом оказались 15 областей . В Луцке оккупанты попали в жилой дом.

Целились россияне также в энергетические объекты Украины, в результате чего в Киевской и других областях были введены экстренные отключения света.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас ситуация сложная, а последствия атак уточняются. Также из-за обесточивания поездов УЗ сообщала о возможных задержках рейсов.

Подробнее об экстренных графиках отключения света - в статье РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
обстріл ДніпраДнипро