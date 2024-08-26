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В Луцке произошло попадание в жилые дома и объект инфраструктуры, есть жертвы

Понедельник 26 августа 2024 10:45
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В Луцке произошло попадание в жилые дома и объект инфраструктуры, есть жертвы Фото: В Луцке произошло попадание в жилые дома (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Луцке произошло попадание в многоэтажные жилые дома и инфраструктурный объект. В результате атаки на город есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщение городского головы Луцка Игоря Полищука и сообщение главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

Около 8:30 утра понедельника, 26 августа, произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов Луцка.

В результате этого было повреждено здание и имущество граждан.

Спасатели смогли оперативно ликвидировать последствия горения и разрушений конструкций в квартире, которая подверглась воздушной атаке.

Также около 10:00 в результате российской атаки был поврежден еще один жилой дом в областном центре. Тогда один человек получил ранения.

Кроме того, в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем.

Фото: В Луцке произошло попадание в жилые дома (t.me/dsns_telegram)

Массированная атака на Украину

Утром 26 августа российские захватчики совершили массированный обстрел по территории Украины. Еще ночью в РФ взлетели десятки стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате этого обстрела в Киеве и нескольких областях начались перебои с электроснабжением. Из-за ударов и обесточивания также возникли задержки поездов.

Все подробности массированного обстрела – по ссылке.

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