В Луцке произошло попадание в жилые дома и объект инфраструктуры, есть жертвы

В Луцке произошло попадание в многоэтажные жилые дома и инфраструктурный объект. В результате атаки на город есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщение городского головы Луцка Игоря Полищука и сообщение главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

Около 8:30 утра понедельника, 26 августа, произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов Луцка.

В результате этого было повреждено здание и имущество граждан.

Спасатели смогли оперативно ликвидировать последствия горения и разрушений конструкций в квартире, которая подверглась воздушной атаке.

Также около 10:00 в результате российской атаки был поврежден еще один жилой дом в областном центре. Тогда один человек получил ранения.

Кроме того, в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем.

Фото: В Луцке произошло попадание в жилые дома (t.me/dsns_telegram)