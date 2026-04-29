Главная » Новости » Война в Украине

Часть Николаевщины осталась без света после прилета "Шахеда"

18:46 29.04.2026 Ср
Что известно о последствиях атаки?
aimg Сергей Козачук
Часть Николаевщины осталась без света после прилета "Шахеда" Фото: на Николаевщине враг "Шахедом" атаковал объект энергетики (Getty Images)

Российские войска атаковали энергетический объект в Николаевской области, что привело к обесточиванию части потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Читайте также: Враг воюет с детьми: на Николаевщине восемь подростков стали жертвами ночной атаки дронов

Последствия попадания

По его словам, враг попал дроном-камикадзе типа "шахед" в объект энергетической инфраструктуры региона.

В результате удара произошло отключение части абонентов в Николаевском районе.

На месте происшествия сразу начались восстановительные работы, к которым привлечены соответствующие службы.

"По состоянию на сейчас без пострадавших", - отметил Виталий Ким.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей района.

Атаки врага

Напомним, этой ночью Россия осуществила массированную атаку дронами по разным регионам Украины. Под ударом оказались Измаил, Харьков, Шостка и другие города - там зафиксировано попадание в гипермаркет, больницу и жилые дома, есть погибший и раненые.

Кроме того, враг продолжает терроризировать приграничье. Недавно в Семеновке на Черниговщине 12-летний парень спас пятерых детей от российского дрона, успев собственноручно обезвредить вражеский FPV-беспилотник, который заходил на цель.

Также ранее на Николаевщине восемь подростков стали жертвами ночной атаки дронов, когда оккупанты в течение суток накрывали область "Шахедами", нанося значительные разрушения гражданским объектам.

