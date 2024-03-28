ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вывели подводный ракетоноситель в Черное море после недельной паузы

Четверг 28 марта 2024 22:29
UA EN RU
Россияне вывели подводный ракетоноситель в Черное море после недельной паузы Иллюстративное фото: в Черном море заметили подлодку россиян, которая может нести ракеты (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вывели в Черное море подлодку, которая может нести ракеты "Калибр". Это произошло после недельной паузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"После недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр", - сказано в сообщении Сил обороны юга.

Военные уточняют, что уровень ракетной опасности очень высокий. Поэтому украинцев призывают быть внимательными к воздушным тревогам, оперативно проходить в укрытия и не пренебрегать собственной безопасностью.

Ракетные удары россиян

Напомним, последнее время российские оккупанты усилили ракетные удары по Украине. В частности, в течение прошлой недели были несколько массированных обстрелов.

Для ударов враг применял различные ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед". В частности, по Украине пытались ударить баллистикой.

К примеру, в понедельник, 25 марта, россияне использовали для удара по Киеву гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон", которые запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Детально о характеристиках "Циркона" и как россияне его запускают - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Черноморский флот Война России против Украины Ракетный удар
NEWS
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"