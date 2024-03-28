Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"

На этой неделе Россия снова пыталась ударить по Киеву ракетами "Циркон". Обе сбили непосредственно над столицей, воздушная тревога звучала одновременно со взрывами, что лишний раз подчеркивает опасность гиперзвукового оружия. Подробнее о "Цирконах", отличиях от ракеты "Оникс" и о том, почему их сложно сбивать, – в тексте РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: данные из wikipedia, публикации Defense Express, заявления спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, руководителя лаборатории КНИИСЭ Андрея Кульчицкого, комментарии эксперта по авиации и ракетным вооружениям Валерия Романенко.

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Атака на Киев 25 марта: что известно

В первой половине дня 25 марта в Киеве прогремели взрывы, стало известно о том, что противовоздушная оборона отработала по ракетам. Обломки упали в Днепровском Соломенском, Голосеевском и Печерском районах. В последнем – на трехэтажное здание, в котором находились спортзал, конгресс-холл и выставочный центр Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука. Пострадали 10 человек, в соседних жилых домах повыбивало окна.

Последствия падения обломков на Печерске в Киеве 25 марта (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

Подробнее о последствиях атаки – в фоторепортаже РБК-Украина.

Как заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук, около 10:30 россияне ударили двумя баллистическими ракетами с оккупированного Крыма, обе сбили. О том, что это именно ракеты "Циркон", сообщили в Defense Express. По данным издания, собранные обломки позволят провести анализ, изучить тип двигателя, систему наведения и материалы исполнения. Чтобы оценить реальные возможности якобы "аналоговнета", которым постоянно хвастается Владимир Путин.

Обломок ракеты "Циркон" (фото defence-ua.com)

Известно, что до этого оккупанты впервые ударили "Цирконом" по Киеву еще 7 февраля. Ту атаку тоже успешно отразили, обломки упали в Деснянском районе, но из-за их малого количества идентификация заняла около пяти дней. После удара в понедельник сделать это удалось быстрее, и об атаке "Цирконами" говорят, как о свершившемся факте.

Идентификация занимает время потому, что сначала необходимо найти и собрать обломки. Да и в целом в Украине не так много людей, которые могут определить конкретный тип ракеты. Фактически только специалисты столичного НИИ судебных экспертиз (КНИИСЭ), объясняет эксперт Валерий Романенко.

"Они идентифицировали ("Циркон", – ред.) почти сразу, как получили детали. После взрыва, как правило, остаются элементы двигателя или хвостовой части. Достаточно обнаружить маркировку "3М22" или "3…22" с любой буквой посередине. А еще дело в том, что никто вообще не знает, как выглядит эта ракета, раньше было никаких фото. Поэтому официальным подтверждением может быть только маркировка на ее элементах", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

Главное о "Цирконе" и почему это "беспомощная ракета"

"Циркон" (3М22) – противокорабельная ракета, заявленная как гиперзвуковая крылатая, с гиперзвуковой воздушно-реактивной двигательной установкой. Разработка началась в 2011 году, испытания – с 2015-го, в 2021 сообщалось о пусках с фрегата "Адмирал Горшков" и подлодки "Северодвинск".

По некоторым данным, в январе 2023 года "Циркон" могли принять на вооружение, хотя многие источники в этом сомневаются. Ракета предназначена для поражения надводных кораблей, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Характеристики не разглашаются, но некоторые параметры все же заявлены:

дальность – на 600 - 1000 км

высота полета – 30-40 км

скорость – 5,5 Мах на маршевом участке и до 7,5 Мах на терминальном

масса боевой части – 300 кг

длина – 8-10 м

Целеуказание осуществляется со спутника или разведывательного самолета. Предположительно, "Циркон" является двухступенчатой ракетой: первая – твердотопливный двигатель, вторая –прямоточный воздушно-реактивный. Запускается не только с боевых кораблей и подлодок, но и с мобильных береговых пусковых установок.

Подробнее о заявленных параметрах читайте в отдельной публикации РБК-Украина.

Предположительный пуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" (фото росСМИ)

Как отмечают в Defense Express, заявленные характеристики под вопросом, потому что в самой России сначала говорили о дальности в 400 км и скорости 6 Мах, затем о 600 км и так до 1000 км и чуть ли не 9 Мах. Масса боевой части указывается в пределах от 300 до 500 кг.

На самом деле боевая часть раскрыла крупную аферу российского минобороны, уверены аналитики. По их данным, анализ боеголовки показывает, что ее характеристики подогнаны под требования заказчика ценой превращения в "беспомощную ракету".

Со ссылкой на источники Defense Express заявляет, что по предварительным оценкам масса составляет около 100-150 кг, из которых до 40 кг взрывчатого вещества. Сама боеголовка имеет осколочно-фугасное исполнение, нехарактерную форму и малый вес для боевых частей противокорабельных и других ракет.

Для сравнения: аэробаллистический Х-47 "Кинжал" имеет боевую часть на 500 кг, крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр" – по 400 кг, противокорабельный "Оникс" – 300 кг. Ближайший аналог по массе – противокорабельные ракеты Х-31 и Х-35. В случае с "Цирконом" можно лишь говорить о способности потопить корабли класса корвет, а не фрегат или эсминец. Его малая боевая часть объясняется наращиванием дальности до 1000 км. Что, впрочем, делает невозможным уничтожение заявленных разработчиком целей.

По словам Валерия Романенко, на боевую часть в 300 кг ориентировались исходя из расчетов. Ракета гиперзвуковая, соответственно требует больше топлива, чем те же "Ониксы".

"А где взять место для топлива в ракете, которая должна запускаться из стандартного контейнера? Только за счет уменьшения боевой части. А когда выяснилось, что ее общая масса всего 140-150 кг и 40 кг из них это взрывчатка, в целом изменился взгляд на то, что это за ракета и каково ее назначение", – отметил он.

Соотношение общей массы боевой части к массе взрывчатки говорит в пользу того, что "Циркон" – это не ракета для уничтожения каких-либо наземных объектов. А скорее для ударов по кораблям или подземным защищенным объектам, как в случае с авиационными Storm Shadow или Taurus.

"Из-за непонятного соотношения выходит, что все это большой блеф. Оболочка боевой части огромна, ее конструкция аналогична боевой части Storm Shadow или Taurus. Это очень крепкая стальная оболочка с минимумом взрывчатки, чтобы пробивать бетон или бронь с последующим взрывом в замкнутом пространстве. Мы же видели раньше, как одной Storm Shadow удавалось уничтожить десантный корабль или подлодку на стапелях в Севастополе", – объясняет эксперт.

По его мнению, "Циркон" в принципе не годится для поражения наземных объектов. Кстати, к подземным тоже есть вопрос, поскольку в отличие от Storm Shadow ракета падает на цель не вертикально, а под углом 30 градусов.

"Что в разы снижает пробивную способность. В целом можно сказать, что "Циркон", помимо проблем с управлением и точностью, имеет проблемы с поражением. То есть это, можно сказать, большой российский блеф", – добавил Романенко.

Считанные минуты. Каково подлетное время "Циркона" к городам Украины

"Циркон" действительно оказался гиперзвуковой ракетой, с лучшими скоростными параметрами, чем у аэробаллистического Х-47 "Кинжал". В частности, благодаря прямоточному реактивному двигателю, который позволяет "Циркону" поддерживать постоянный гиперзвук.

Первая ступень выводит 3М22 на значительную высоту и разгоняет до скоростей, на которой включается гиперзвуковой двигатель. Затем на высоте в несколько десятков километров ракета достигает постоянной скорости в 5,5 Мах (6700 км/ч) на маршевом участке. В районе цели "Циркон" кратковременно разгоняется до 7,5 Мах (9200 км/ч), но ближе к земле скорость падает до 4,5 Мах (5500 км/ч).

Ракета типа "Циркон" способна за считанные минуты долететь к крупным городам Украины (росСМИ)

Нахваливая "Циркон", российский диктатор Путин говорил о якобы скорости до 9 Мах (11000 км/ч), но реальные возможности оказались ниже. То же самое можно сказать о дальности в 700 км при задекларированной тысяче, отмечают в Defense Express.

Отметим, на днях Силы обороны юга Украины сообщали о скорости в 9000 км/ч как о средней для этого типа ракет, но "часто ­­– больше". Из этого следует, что ориентировочное подлетное время составляет:

Одесса, Херсон, Николаев – до 1 минуты

Запорожье, Днепр – до 2,5 минут

Кропивницкий – до 3 минут

В сети были публикации и о том, что до Киева ракета тоже якобы долетает за три минуты. Но 9000 км/ч – это все же краткосрочная максимальная скорость. Если просто взять расстояние от места запуска в Крыму до Киева, выходит около 7 минут (если из пусковых шахт под Севастополем) или 6 минут (если с береговых комплексов на мысе Тарханкут). Но для расчета нужно иметь точные параметры, в том числе по траектории с учетом маневров, тем более что у 3М22 она аэробаллистическая. Поэтому вряд ли кто-то может назвать точное подлетное время к любому городу Украины.

Важно. В случае с "Кинжалами" тревога объявляется заранее, так как носитель МиГ-31К появляется на радарах еще до выхода на пусковые рубежи. Опасность "Циркона" – запуск с земли, на его фиксацию уходят драгоценные минуты, поэтому на то, чтобы добраться до укрытия, остается мало времени. То есть такой ракетой можно ударить намного неожиданнее.

Почему сложно перехватить "Циркон" и как это все-таки удается

Кремль постоянно делает акцент на том, что "Циркон" якобы способен прорвать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны. Хотя, как оказалось, на терминальном участке скорость падает ниже гиперзвука. А практика показала, что ракета по зубам комплексам типа Patriot и SAMP-T.

"Если мы говорим о "Цирконах"… когда они заходят на ударную траекторию, их скорость падает и составляет примерно 3700 км/ч. Именно в этот момент мы можем применять наши противобаллистические комплексы. Это SAMP-T и Patriot", – заявил на днях спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

О том, что ракета не выполняет боевую задачу и "летит не туда, куда надо", говорит руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий. Все характеристики с приставками "супер" или "гипер" на деле – пустые слова. А к боевому применению "Циркону" еще "идти и идти". Он также добавил, что на одном из обломков сбитой ракеты четко видно, что по ней отработал Patriot.

Отметим, по состоянию на март 2024 года в Украине от трех до пяти батарей Patriot и одна SAMP-T. Часто о них вспоминают в контексте других ракет – "Оникс" – которыми россияне периодически терроризируют юг. Есть также мнение о том, что "Циркон" является следующим поколением советского "Оникса".

Что известно о ракете "Оникс" и главные отличия от "Циркона"

В июле 2023 года российские оккупанты активизировали удары "Ониксами" сразу после выхода из зерновой сделки. На протяжении лета и осени они били по портам Одессы и области, зернохранилищам, морскому вокзалу, отелю "Одесса" и так далее. Последние сообщения о пусках были в ноябре, об успешном перехвате – ни одного.

"Оникс" – сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса. Это советская разработка 1970 годов для ударов по надводным, военно-морским группировкам, кораблям и наземной инфраструктуре.

Макет противокорабельной ракеты "Оникс" (фото росСМИ)

Заявленные характеристики:

длина ­– 8 м

скорость – максимальная 2,6 Мах (3182 км/ч); у поверхности – 2 Мах (2448 км/ч)

высота полета – до 14000 м на маршевом участке; 10-15 м на терминальном

дальность – 300 км

масса боевой части – до 300 кг

Существует модернизованный "Оникс-М" с заявленной дальностью до 800 км. Однако нет данных о том, был ли он запущен в широкое серийное производство.

Особенность данного типа – полет по баллистической траектории на большой высоте и снижение на подлете к цели. На маршевом участке они поднимаются до 14 км, на конечном – до 10-15 м и летят с огибанием рельефа.

Подробнее об этой ракете читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Ориентировочный радиус действия базового "Оникса" (фото mapsdirections)

На бумаге базовый "Оникс" по некоторым параметрам проигрывает "Циркону". Например, при запуске из Крыма достает до Одессы, Очакова, Херсона, Николаева и т.д., в то время как новейшая ракета достает как минимум до Киева. По скорости образец советских времен в разы медленнее, да и поднимается не настолько высоко.

По словам Романенко, конструктивно "Оникс" и "Циркон" не имеют ничего общего. Согласно конфигурации и компоновке последнего, он состоит из двух частей: разгонный твердотопливный блок и, собственно, сама ракета с прямоточным двигателем. "Оникс", в свою очередь, оснащен воздухозаборником в носовой части и имеет обычную турбореактивную установку.

В то же время есть один момент, который объединяет обе ракеты. Речь идет о пусковых установках – береговых комплексах "Бастион".

"Бастион" – один пусковой комплекс на двоих

О том, что ракеты 25 марта по Киеву запускали с наземных установок в Крыму, рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Это противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион"...Могу лишь отметить, что их (ракеты, – ред.) запускали с территории Крыма с наземных платформ. И они точно не запускались с кораблей", – добавил он.

Об адаптации "Бастиона" под "Цирконы" сообщалось еще в 2020 году. А осенью 2022-го российские СМИ писали об опытном образце мобильной установки, унифицированной для обеих ракет. Название не приводилось, но говорилось о том, что, как и "Бастион", она сможет нести по две ракеты. Судя по данным в открытых источниках, речь идет просто об адаптации берегового комплекса.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" (фото roe.ru)

Мобильный вариант выполнен на шасси МЗКТ-7930 (колесная формула 8*8, грузоподъемность до 25 тонн). В состав комплекса также входят машина боевого управления, транспортно-заряжающие и машина боевого дежурства. Может комплектоваться самоходной РЛС. Максимальный боекомплект – 24 ракеты, время развертывания из походного положения – менее 5 минут, автономного дежурства – 24 часа.

С учетом того, что "Ониксы" являются сложными целями, самый эффективный способ борьбы против них – уничтожение пусковых. Об этом в Воздушных силах говорили в прошлом году, но такая логика может сработать и с "Цирконами". Однако за два года российско-украинской войны не было подтвержденных случаев уничтожения "Бастионов".

Отметим, в августе 2023 года Украина атаковала позиции российской ПВО на мысе Тарханкут. Среди прочего проходила информация о поражении "Бастиона", однако, как уточнили в ГУР, подтвердилось лишь попадание в ЗРК С-400.

Проблема в том, что Украине пока нечем достать до "Бастионов", подчеркивает Валерий Романенко. Например, чтобы запустить по ним Storm Shadow, нужно засечь цель на месте, подвесить ракету под Су-24, поднять его в воздух, выйти на пусковые рубежи и т.д.

"Весь этот процесс займет не меньше часа. А выход "Бастиона" на позицию, пуск ракет и уход с позиции – это максимум 10-15 минут. Я уж не говорю, что нужно ввести координаты и маршрут полета для Storm Shadow. Все это может занять до полусуток. Нам просто нечем поражать. Были бы у нас баллистические ракеты, какие как "Гром", которые мы разрабатывали, можно было бы об этом говорить", – сказал он.

Почему "Цирконы" атакуют защищенный Киев и возможен ли массированный удар

По мнению австрийского военного аналитика Тома Купера, россияне 25 марта могли запустить не две, а восемь ракет "Циркон", в том числе якобы по Полтаве, Кременчугу и Одесской области. Но эта информация официально не комментировалась. Судя по всему, на данный момент можно с уверенностью говорить только об атаке на Киев. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш предположил, почему оккупанты начали активнее бить гиперзвуковым оружием.

"То, что они их ("Цирконы", – ред.) используют, скорее всего, свидетельствует о том, что у них дефицит оружия. Если бы у них было достаточно крылатых ракет, "Искандеров", возможно, других, они бы применяли их. Сейчас мы видим, что они пытаются использовать эти довольно дорогие ракеты", – сказал он.

Но может быть еще одна причина.

"Как определенный эксперимент. Проверить нашу систему ПВО, где и как прикрыто, чтобы в дальнейшем использовать это при планировании следующих воздушных атак", – добавил Евлаш.

Эксперт Романенко склоняется ко второй версии. По его словам, россияне потому и бросают "Цирконы" на Киев, чтобы выяснить, достанет их Patriot или нет.

"Россияне хотят иметь "козырное" средство поражения, которое нельзя отразить. Вот и тестируют на Киеве. Например, чтобы перед какими-то переговорами нанести показательный удар. Если бы "Циркон" пробивал нашу ПВО, возможно, когда-нибудь ударили бы массированно. Пока же они поняли, что "Цирконы" сбиваются и крыть нечем. Будут и дальше тестировать, отрабатывать другие траектории, тактические приемы. Под прикрытием крылатых ракет или баллистики, но будут пробовать", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

При этом массированных пусков "Цирконов" в ближайшее время не будет.

"Потому что у россиян их просто нет в достаточном количестве. У них десяток, не больше. Массово по наземным целям они ударить не смогут. Да и основные проблемы "Циркона" до сих пор не решены – точность попадания, управление и эффективность боевой части", – подытожил эксперт.