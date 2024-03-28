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Росіяни вивели підводний ракетоносій у Чорне море після тижневої паузи

Четвер 28 березня 2024 22:29
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Росіяни вивели підводний ракетоносій у Чорне море після тижневої паузи Ілюстративне фото: у Чорному морі помітили підводний човен росіян, який може нести ракети (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вивели в Чорне море підводний човен, який може нести ракети "Калібр". Це сталося після тижневої паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"Після тижневої паузи ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - сказано у повідомленні Сил оборони півдня.

Військові уточнюють, що рівень ракетної небезпеки дуже високий. Тому українців закликають бути уважними до повітряних тривог, оперативно проходити в укриття і не нехтувати власною безпекою.

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили ракетні удари по Україні. Зокрема, протягом минулого тижня було кілька масованих обстрілів.

Для ударів ворог застосовував різні ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед". Зокрема, по Україні намагалися вдарити балістикою.

Наприклад, у понеділок, 25 березня, росіяни використали для удару по Києву гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон", які запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Детально про характеристики "Циркона" і як росіяни його запускають - у матеріалі РБК-Україна.

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