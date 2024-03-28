Росіяни вивели підводний ракетоносій у Чорне море після тижневої паузи

Ілюстративне фото: у Чорному морі помітили підводний човен росіян, який може нести ракети (росЗМІ)

Російські окупанти вивели в Чорне море підводний човен, який може нести ракети "Калібр". Це сталося після тижневої паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"Після тижневої паузи ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - сказано у повідомленні Сил оборони півдня. Військові уточнюють, що рівень ракетної небезпеки дуже високий. Тому українців закликають бути уважними до повітряних тривог, оперативно проходити в укриття і не нехтувати власною безпекою.