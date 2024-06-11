Еще более 1000 захватчиков, самолет и 46 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня, составили 1100 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевые бронированные машины и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 520 850 (+1100) человек ликвидировано;
- танков - 7902 (+23) ед;
- боевых бронированных машин - 15 176 (+32) ед;
- артиллерийских систем - 13 690 (+46) ед;
- РСЗО - 1099 (+1) ед;
- средства ПВО - 845 (+5) ед;
- самолетов - 359 (+1) ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 023 (+13) ед;
- крылатых ракет - 2278 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 676 (+58) ед;
- специальной техники - 2288 (+21) ед.
Напомним, за сутки с 10 на 11 июня ВСУ улучшили положение вблизи временно оккупированного Донецка, но россияне захватили поселок Старомайорское.
Также Силы обороны сбили российский штурмовик на Покровском направлении.
Кроме того, обстрелы Белгородской области ослабили защиту захватчиков в Крыму.
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