Еще более 1000 захватчиков, самолет и 46 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: ВСУ ликвидировали на фронте более 1000 россиян (Getty Images)

Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня, составили 1100 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевые бронированные машины и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили: личного состава - 520 850 (+1100) человек ликвидировано;

танков - 7902 (+23) ед;

боевых бронированных машин - 15 176 (+32) ед;

артиллерийских систем - 13 690 (+46) ед;

РСЗО - 1099 (+1) ед;

средства ПВО - 845 (+5) ед;

самолетов - 359 (+1) ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 023 (+13) ед;

крылатых ракет - 2278 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 18 676 (+58) ед;

специальной техники - 2288 (+21) ед.